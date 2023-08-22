أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتذر المدير الفني لفريق الدرجة الثانية الإسباني سبورتينغ خيخون عن تصريحاته التي شبهت التحدث مع النساء في الديسكو بتسجيل الأهداف.

وقال ميغيل أنخيل راميريز خلال مؤتمره الصحفي الذي أعقب الفوز بثلاثية نظيفة على ميرانديس الأحد: "في النهاية، الهدف مثل النساء في الديسكو".

وأردف المدرب قائلا: "عندما تقترب منهن يبتعدن وعندما لا تعطيهن اهتماما يلمسن كتفك ويقلن مرحبا".

وتابع راميريز تصريحاته المثيرة للجدل قائلا: "الأهداف نفس الشيء، عندما تصاب بالهوس بشأنهم يبتعدون، وعندما تُركز على أشياء أخرى في عملك، حول ما يجب أن تفعله الآن أو بعد ذلك، فإنهم يظهرون".

ونشر المدرب منشورا على "إكس"، تويتر سابقا، الإثنين، قال فيه: "الليلة الماضية، لم أكن ذكيا في المقارنة التي قمت بها للتحدث عن علاقتنا مع الهدف. لا علاقة لها بطريقتي لفهم الحياة وقيمي. أعتذر عن تعليقاتي".

وأشار سبورتينغ خيخون إلى اعتذار المدرب عندما اتصلت به CNN للتعليق.

وقبل اعتذاره، تلقى راميريز انتقادات بسبب تعليقاته، بما في ذلك من رئيسة بلدية مدينة خيخون.

وقالت كارمن موريون تعليقا على تصريحات المدرب: "مثل هذه المحادثات، للأسف حقًا، تظهر أهمية الاستمرار في العمل من أجل مجتمع أكثر مساواة".