دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انضم اللاعب حسان تمبكتي إلى صفوف نادي الهلال السعودي، لمدة 4 أعوام، قادما من نظيره الشباب، حسبما أعلن عنه "الأزرق الهلالي" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الاثنين.

ونشر نادي الهلال فيديو، حمل الإعلان عن الظفر بخدمات المدافع السعودي والبالغ من العمر 24 عاما، وقال الأخير خلاله: "بالنهاية..أنا هلالي".

وارتبط اسم تمبكتي بعدد من الأندية المحلية خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وكان الاسم الأكثر تداولا، قبل أن يحسم وجهته بارتداء قميص "الأزرق الهلالي".

ورحل حسان تمبكتي عن نادي الشباب بعد أن قضى مع الفريق ما يقرب 3 سنوات، لعب خلالها 64 مباراة، وسجل هدفا واحدا.

على الصعيد الدولي، مثل تمبكتي المنتخب السعودي في 15 مباراة، منها ضمن بطولة كأس العالم 2022 في قطر.