(CNN) --أظهر مقطع فيديو أن المدرب الإسباني خورخي فيلدا بدا وكأنه يلمس إحدى الموظفات بشكل "غير لائق"، خلال المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للسيدات 2023، بين إسبانيا وإنجلترا.

وبعد لحظات من تسجيل اللاعبة الإسبانية أولغا كارمونا الهدف الوحيد في المباراة، تظهر اللقطات احتفال المدرب، إذ احتضن أعضاء كادره التدريبي، بما في ذلك إحدى الموظفات.

وعندما لمسها خورخي فيلدا، وضع ذراعه اليسرى على كتفها أولاً وعانقها، وبعد ذلك، بينما يدير المدرب رأسه بعيداً عن عناق المجموعة، سقطت يده اليسرى نحو صدرها، أبقاها هناك للحظة، ثمّ أزاحها.

وتواصلت شبكة CNN للحصول على تعليق من المدرب خورخي فيلدا والاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) والموظفة.

في غضون ذلك، اعترف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، الاثنين، بأنه "ارتكب خطأً" بإعطاء النجمة الإسبانية جينيفر هيرموسو قبلة غير مرغوب فيها على الشفاه، بعد أن حصلت اللاعبة البالغة من العمر 33 عاماً على ميداليتها الذهبية، عقب فوز الفريق في نهائي مونديال السيدات على إنجلترا.

وقال روبياليس في فيديو: "عندما كنتُ مخطئاً يجب أن أعترف بذلك، لأنها جاءت في لحظة أقصى قدر من العاطفة والحماس، دون أي نوايا سيئة، دون نية سيئة، حسنا لقد حدث ما حدث".

وتابع بالقول: "إذا كان هناك أشخاص شعروا بالإهانة، فيجب أن أقول إنني آسف، ليست هناك طريقة أخرى، أليس كذلك؟".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن اعتذارات روبياليس "ليست كافية"، ورداً على أسئلة الصحفيين، الثلاثاء، أضاف سانشيز أن "ما رأيناه كان لفتة غير مقبولة".