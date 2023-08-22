دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انضم اللاعب أوتافيو إلى صفوف نادي النصر السعودي، بعقدٍ ممتد حتّى عام 2026، قادماً من نادي بورتو البرتغالي، حسبما أعلن عنه فريق "العالمي" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الثلاثاء.

ونشر حساب نادي النصر فيديو، حمل الإعلان عن التعاقد مع متوسط الميدان البرتغالي، وعلّق قائلاً: "أوتاڤيو..أصبح واحداً منّا!".

وقال أوتافيو، البالغ من العمر 28 عاماً، على أعقاب ذلك: "أنا واحد منكم الآن، أراكم قريباً".

ورحل أوتافيو عن نادي بورتو، بعد أن قضى معه عدة سنوات، لعب خلالها 283 مباراة، وسجّل 31 هدفاً وقدّم 75 تمريرة حاسمة، وحقق مع الفريق عدداً من الألقاب، أبرزها الدوري البرتغالي.

ويمتلك أوتافيو برصيده 14 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع هدفاً واحداً.