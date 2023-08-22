دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الثلاثاء، خضوع مدرب الفريق، بيب غوارديولا، لعملية جراحية لعلاج مشكلة في الظهر، في مدينة برشلونة بإسبانيا.

وقال فريق "السيتيسينز" عبر موقعه الرسمي: "كان مدرب نادي مانشستر سيتي يعاني من آلام شديدة في الظهر لبعض الوقت في الآونة الأخيرة، وتوجه إلى برشلونة لإجراء عملية جراحية طارئة أجرتها الدكتورة ميريا إيلوكا، كانت الجراحة ناجحة، ويستعيد تأهيله في برشلونة".

وأوضح النادي الإنجليزي أنه في غياب غوارديولا "سيشرف مساعد المدير الفني خوانما ليلو على تدريب الفريق الأول، وسيتولى مهامه حتى عودة بيب".

وكشف فريق "السيتيسينز" أنه من المتوقع أن يغيب المدرب الإسباني ما يقرب من 3 أسابيع، على أن يعود بعد فترة التوقف الدولي المقبلة.

وأتم نادي مانشستر سيتي: "الجميع في النادي يتمنى لبيب الشفاء العاجل، ويتطلعون إلى رؤيته قريبا في مانشستر".

وكان بيب غوارديولا قد قاد الفريق لتحقيق الثلاثية في الموسم الماضي 2023/2022، وهي: دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي.