دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز على شائعات عن إعارة نادي الهلال لبعض من لاعبيه، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأدعى البعض أن "الأزرق الهلالي" سيتخلى عن خدمات سالم الدوسري وياسر الشهراني وسلمان الفرج ومحمد البريك ومصعب الجوير، في "الميركاتو" الحالي، دون أي تأكيد رسمي من النادي السعودي.

ولم تتمكن CNN من التأكد بشكل مستقل من هذه المعلومات.

وقال الأمير عبد الرحمن بن مساعد، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "أسمع عن مطالبات واشاعات بإعارات للاعبي الهلال سالم الدوسري وياسر الشهراني وسلمان الفرج ومحمد البريك ومصعب الجوير ..ان صحت من سيلعب في البطولة الآسيوية في ظل وجود 5 لاعبين أجانب فقط؟".

ويستعد "الأزرق الهلالي" للمشاركة في النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2024/2023، والتي لا تسمح له بتواجد جميع محترفيه الأجانب في قائمة الفريق.