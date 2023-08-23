فرحة عارمة من رونالدو بعد تأهل النصر لدوري أبطال آسيا تخطف الأنظار.. والنجم البرتغالي يُعلّق

رياضة
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فرحة عارمة من رونالدو بعد تأهل النصر لدوري أبطال آسيا تخطف الأنظار.. والنجم البرتغالي يُعلّق
Credit: Yasser Bakhsh/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف احتفال كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، بتأهل فريق "العالمي" لدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا للموسم المقبل، أنظار المتابعين.

وانتاب النجم البرتغالي فرحة عارمة بعد فوز نادي النصر على نظيره شباب الأهلي الإماراتي' بنتيجة 2/4، ليحجز الفريق مكاناً له في (التشامبيونزليغ) الآسيوي.

وأظهرت لقطات مصورة مشاركة رونالدو (38 عاماً) الاحتفال مع أنصار فريق "العالمي".

وقال حساب نادي النصر عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "رونالدو سعيد..إذاً كلنا سعداء!".

فيما غرّد النجم البرتغالي عقب المباراة: "مباراة صعبة لكن الفوز مهم للتأهل إلى دوري أبطال آسيا!، نثق في أنفسنا دائماً حتى النهاية، لا نستسلم أبداً".

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