دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر نادي اتحاد جدة السعودي، مقطع فيديو قصير للنجم الفرنسي كريم بنزيما، وسط أنباء عن وجود "توتر" مع مدرب الفريق، البرتغالي نونو سانتو.

وشارك النادي متابعي صفحته على "إكس"، تويتر سابقا، مقطع فيديو يظهر فيه بنزيما وهو "يغمز" ويبتسم.

وعلى صفحة النادي على إنستغرام، نشر الاتحاد الفيديو نفسه وعلق عليه بعبارة: "دائما سعيد"، في إشارة إلى بنزيما.

وكانت أنباء قد انتشرت بشكل سريع في الساعات الماضية عن وجود خلاف بين بنزيما وسانتو، ما دفع جماهير الاتحاد لتدشين وسم على "إكس" يطالب برحيل المدرب.