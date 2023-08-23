تعرّف على ترتيب أغلى 4 أندية سعودية من حيث القيمة السوقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ازدادت القيمة السوقية عند بعض أندية الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن نجحوا في الظفر بخدمات أبرز لاعبي كرة القدم حول العالم، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت"، تحتل 4 أندية مراكز المقدمة من حيث أغلى قيمة سوقية، بفارق كبير عن منافسيهم في المسابقة، إليكم ترتيبهم:

الهلال

يقع في المركز الأول، بلغت قيمته السوقية 258.95 مليون يورو (278.878 مليون دولار).

وكان "الأزرق الهلالي" قد تعاقد مع 7 لاعبين هذا الصيف، هم: ياسين بونو وخاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وسيرجي سافيتش، ومالكوم وألكساندر ميتروفيتش ونيمار دا سيلفا، ويعد الأخير صاحب القيمة السوقية الأغلى بـ 60 مليون يورو (64.5 مليون دولار).

النصر

حلّ في المركز الثاني بـ 186.08 مليون يورو (201 مليون دولار).

ضم فريق "العالمي" في "الميركاتو" كلّ من ساديو ماني وسيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس، وأوتافيو الذي يعد الأغلى قيمة سوقية بـ 35 مليون يورو (37.5 مليون دولار).

الأهلي

بَاتَ في المركز الثالث بـ 170.13 مليون يورو (183.5 مليون دولار).

انضم إليه في سوق الانتقالات الجاري إدوارد ميندي وميريح ديميرال وروجير إيبانيز وفرانك كيسييه وروبرتو فيرمينو ورياض محرز، وآلان سان ماكسيمان صاحب القيمة السوقية الأغلى بـ 32 مليون يورو (34.5 مليون دولار).

الاتحاد

يقع في المركز الرابع بـ 118.93 مليون يورو (127.5 مليون دولار).

وقع هذا الصيف مع كلّ من كريم بنزيما ونغولو كانتي وجوتا، وفابينيو الذي يعتبر الأغلى قيمة سوقية بـ 42 مليون يورو (45 مليون دولار).