دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قررت وزارة الشباب والرياضة المصرية تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك، بعد استقالة جماعية تقدم بها أعضاء مجلس إدارة الفريق وعقب قرار عزل مرتضى منصور من منصب رئيس مجلس الإدارة.

وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية أن اللجنة التي ستتولى تسيير أمور النادي في المرحلة المقبلة، تتكون من: اللواء حسن موسى عبد الكافي (مدير تنفيذي) وأحمد فؤاد الوطن (مدير مالي) وأيمن عبد المنعم أبو سريع (مدير النشاط الرياضي).

وتحدّث اللواء حسن موسى، المدير التنفيذي في فريق "الفارس الأبيض"، لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" المصرية، حول مهامه الجديدة، قائلاً: "الزمالك غني بأبنائه وقياداته، والجميع لديه الرغبة أن يكون النادي رقم 1...".

وتابع بالقول: "لا توجد مشكلة في نادي الزمالك تستحق أن نذكرها، لأننا نعمل على إنهاء كلّ الأزمات...متفائل جداً بأن مستقبل الفريق سيكون بخير".

وحول مستحقات مدرب الفريق خوان أوسوريو المتأخرة لقرابة الشهر، قال موسى: "سوف يتم حل هذا الموضوع، ونشوف كل طلبات المدرب".

وعن مستقبل اللاعب أحمد سيد "زيزو" مع الفريق ومزاعم تلقيه عرضاً من نادي الشباب السعودي، قال حسن موسى: "وردني اتصال هاتفي بأن موضوعه محلول، وزيزو مستمر مع النادي بنسبة 90%".