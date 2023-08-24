النصر السعودي يُعلن التعاقد مع "بطل الثلاثية".. وهكذا رحب النادي به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي النصر السعودي التعاقد مع المدافع الإسباني، إيميرك لابورت، الخميس، بعقد يمتد حتى عام 2026.

وقال النصر عبر صفحته الرسمية على "إكس": " لاعب المنتخب الاسباني وبطل الثلاثية .. الدولي إيميرك لابورت يوقع رسميا للعالمي".

ونشر النادي السعودي مقطعا ترحيبيا بلاعب مانشستر سيتي السابق والذي يشغل مركز المدافع مع منتخب إسبانيا.

وانتقل لابورت إلى صفوف السيتي قادما من نادي أتلتيك بلباو عام 2018 وحقق مع الفريق الإنجليزي الثلاثية التاريخية الموسم الماضي..

وتعاقد النصر هذا الموسم مع 6 لاعبين بمن فيهم لابورت ليكون آخر صفقات الموسم الحالي لحد اللحظة.