بسبب الشبه بين علي لاجامي ولاعب الفتح.. تفاعل على دهشة ماني قبل مباراة النصر

رياضة
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بسبب الشبه بين علي لاجامي ولاعب الفتح.. تفاعل على دهشة ماني قبل مباراة النصر
Credit: YAZID AL-DUWIHI/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون على مقطع فيديو للاعب نادي النصر السعودي، السنغالي ساديو ماني، بعد أن رأى شقيق زميله في الفريق قبل مباراة "العالمي" أمام الفتح في الدوري السعودي.

وكان لاعبو النصر يصافحون لاعبي الفتح قبل بداية المباراة إلى أن رأى ماني مدافع الفتح، قاسم لاجامي، وقد ظهرت الدهشة واضحة على وجهه.

ويلعب علي لاجامي، شقيق قاسم، في مركز قبل الدفاع مع النصر لكنه لا يشارك في مباراة الفتح بداعي الإصابة.

وافتتح اللاعب السنغالي أهداف المباراة التي تقام ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين.

وفيما يلي أبرز التعليقات:

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