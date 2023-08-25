السعودية.. رونالدو يُحيي جمهور النصر بـ"السلام عليكم" وسط تفاعلا واسعا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغردون مع مقطع فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يقول "السلام عليكم" باللغة العربية، الجمعة.

ونشر نادي النصر السعودي المقطع عبر صفحته الرسمية على "إكس"، تويتر سابقا، الخميس وظهر رونالدو في المقطع وهو يقول: "السلام عليكم".

وتفاعل مغردون مع المقطع بشكل واسع على "إكس" وتداولوا المقطع على نطاق واسع واصفين اللاعب بـ"الأسطورة".

يذكر أن اللاعب البرتغالي كان أول من فتح الباب أمام اللاعبين الكبار في أوروبا للانضمام إلى الدوري السعودي وذلك بعد أن كان أول نجوم الصف الأول الذين ينضمون إلى ناد سعودي مطلع عام 2023.