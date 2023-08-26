دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، السبت، عن توصله لاتفاقٍ مع الاتحاد السعودي، يقضي بإقامة كأس السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي المصري ومنافسه اتحاد العاصمة الجزائري في الأراضي السعودية.

وتقرر أن يقام نهائي المسابقة بين فريق "المارد الأحمر" ونظيره الجزائري في 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، في مدينة الطائف على أرض ملعب الملك فهد.

وكان النادي الأهلي قد توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الفائت، فيما نال نادي اتحاد العاصمة لقب كأس الكونفدرالية.

قال الأمين العام في "كاف"، فيرون موسينغو أومبا، على أعقاب ذلك: "نحن متحمسون لنقل كأس السوبر إلى منطقة جديدة في المملكة العربية السعودية، الدولة التي خطت خطوات كبيرة في كرة القدم العالمية".

وتابع بالقول: "تُصنف كرة القدم الإفريقية من بين الأفضل في العالم في الوقت الحالي، ومن المناسب أنه في عصر يتجه فيه العديد من النجوم الدوليين إلى السعودية أن يتم نقل كأس السوبر إلى هناك".

ويعتبر فريق "المارد الأحمر" الأكثر تتويجاً بالمسابقة بواقع 8 مرات، بفارق 4 ألقاب عن أقرب ملاحقيه، نادي الزمالك.