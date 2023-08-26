وسط حالة من التفاعل.. إنييستا يسجل أول أهدافه في الدوري الإماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساهم اللاعب أندريس إنييستا في إحراز هدفين، ليقود فريقه الإمارات إلى التعادل مع عجمان بنتيجة 4/4، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأول، وضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإماراتي.

ونجح إنييستا في وضع أول بصماته في المسابقة، إذ صنع هدفاً لزميله في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، وأحرز هدفاً من علامة الجزاء في الوقت بدل الضائع 90+.

وأثار هدف اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً فرحة عارمة عند عائلته التي كانت في مدرجات الملعب، وتفاعلاً بين مغرّدين على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

وقال أندريس إنييستا لقناة "أبوظبي الرياضية"، بعد المباراة: "سجلنا بأداء الفريق وبلعب أول لقاء على ملعب فريقنا، الفريق ساعدني، وأنا سعيد بذلك، وأفكر في المباراة المقبلة".