دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب اللاعب كريستيانو رونالدو عن سعادته في المملكة العربية السعودية، بعد مرور ما يقرب 8 أشهر على انضمامه لنادي النصر، مؤكداً على أن دوري "روشن" سيكون من أفضل الدوريات حول العالم.

وكان النجم البرتغالي قد قاد فريق "العالمي" للتغلب على الفتح بخمسة أهداف دون مقابل، في الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، إذ سجّل ثلاثية (هاتريك).

وقال رونالدو لقناة "SSC" السعودية، عقب المباراة: "كُنا نعرف أهمية المواجهة، استطعنا تحقيق الفوز الأول في الدوري، وتسجيل الأهداف، وخاصة تسجيلي ثلاثية، سعيد لنفسي وللجميع ولجماهير النصر، مستوانا في تحسن وتطور...".

وتابع بالقول: "سعيد بوجودي هنا في السعودية، أذكركم بما قلته سابقاً بأن الدوري السعودي سيكون من أفضل الدوريات، من خلال استقطاب نجوم ولاعبين كبار، أجدد شكري للمملكة على احتضاني هنا، أشعر بسعادة كبيرة، وهذا ما يعطي دافع كبير لتقديم أفضل ما لدي في تطوير الكرة السعودية".

وكتب كريستيانو رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "جهد جماعي رائع مرة أخرى، هيا بنا".