دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي أهلي جدة السعودي، السبت، ضم اللاعب غابري فيغا إلى صفوف الفريق، بعقدٍ ممتد لثلاثة مواسم حتّى نهاية موسم 2026/2025، قادمًا من نادي سيلتا فيغو الإسباني.

ونشر حساب نادي أهلي جدة فيديو، عبر حسابه في منصة "إكس" - تويتر سابقًا، حمل الإعلان عن الظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، قائلاً: "جوهرة إسبانيا، سيقف يردد النشيد".

كما نشر صورًا من مراسم توقيع العقد بين الطرفين، التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان متوسط الميدان الإسباني قد نشأ بصفوف نادي سيلتا فيغو، ولعب 56 مباراة مع الفريق الأول، سجّل خلالها 11 هدفًا وقدّم 4 تمريرات حاسمة.

وتعد هذه الصفقة الثامنة لنادي أهلي جدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، إذ سبق وتعاقد مع إدوارد ميندي وميريح ديميرال وروجير إيبانيز وفرانك كيسييه وروبرتو فيرمينو ورياض محرز وآلان سان ماكسيمان.