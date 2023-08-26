بعد تقبيله لاعبة.. أول قرار رسمي من الفيفا تجاه رئيس الاتحاد الإسباني

(CNN) -- قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السبت، إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، مؤقتاً، بسبب تقبيله لاعبة منتخب إسبانيا، جينيفر هيرموسو، في مباراة نهائي كأس العالم للسيدات، الأحد الماضي.

تم إبلاغ روبياليس بقرار الفيفا، ومُنع من الاتصال باللاعبة أو "بيئتها القريبة"، من أجل الحفاظ على "حقوقها الأساسية"، وفقاً للبيان الصحفي الصادر عن الاتحاد الدولي.

كما تم إبلاغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الإسباني بهذا القرار.

وتواصلت شبكة CNN مع الاتحاد الإسباني وهيرموسو والاتحاد الأوروبي للتعليق، لكنها لم تتلق ردًا على الفور.

وجاء في البيان: "قرر رئيس لجنة فيفا التأديبية، خورخي إيفان بالاسيو، باستخدام الصلاحيات الممنوحة بموجب المادة 51 من قانون فيفا التأديبي (FDC)، اليوم، إيقاف السيد لويس روبياليس مؤقتاً عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي".

وتشير المادة 51 إلى "التدابير المؤقتة" الواردة في قانون التأديب، والتي يمكن استخدامها عندما "تعتبر ضرورية لضمان حسن سير العدالة".

وجاء في البيان الصحفي أن الفيفا لن يقدم أي معلومات إضافية حول إجراءاته التأديبية حتى انتهاء العملية.