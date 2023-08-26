دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ أحمد حسام "ميدو"، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، على منتقدي استقطاب المملكة العربية السعودية لنجوم لعبة كرة القدم، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان البعض قد أعترض على ما تقوم به أندية دوري "روشن" السعودي بالتعاقد مع أبرز اللاعبين في الدوريات الأوروبية، ومنهم من طالب بتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال "ميدو" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "البريمييرليغ سحب معظم اللاعيبة الجامده من العالم كله بسبب امتلاكهم أموال لا يمتلكها أي من منافسيهم واليوم الاندية الانجليزية غاضبة من الدوري السعودي ويطالبوا بسن قوانين للحد من ذهاب اللاعبين الى ‎السعودية".

وتابع بالقول: "مش فاهم ليه مستكترين على اي حد غيرهم انه يبقى كويس ويبقى عنده دوري قوي العالم كله بيتفرج عليه".

ويلعب في الدوري السعودي للمحترفين حالياً كلّ من كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار دا سيلفا ورياض محرز وساديو ماني ونغولو كانتي ومالكوم وروبرتو فيرمينو وغيرهم.