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نشر الأحد ، 27 اغسطس / آب 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قررت وزارة الرياضة السعودية حل مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد آل ثنيان، بعد استقالة 4 من أعضاء الإدارة خلال اجتماعهم المنعقد في 25 أغسطس/ آب الجاري.

وأصدرت وزارة الرياضة بياناً رسمياً، حمل الإعلان عن تكليف خليف الهويشان بتسيير أمور النادي، إلى حين عقد جمعية عمومية غير عادية وانتخاب مجلس جديد.

وكشفت الوزارة أن اللجنة العامة للانتخابات حددت يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر/ أيلول المقبل موعداً لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية النادي.

وكانت الإدارة برئاسة خالد آل ثنيان قد تعرضت للانتقادات، بسبب عدم إبرام صفقات كبيرة تعزز صفوف الفريق هذا الصيف، وبعد رحيل اللاعب حسان تمبكتي وانتقاله لنادي الهلال.

ويقع نادي الشباب في المركز الرابع عشر على سلم ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين، برصيد نقطتين.