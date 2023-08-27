دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت طريقة احتفال مشجع بهدف إيرلينغ هالاند، لاعب نادي مانشستر سيتي، في شباك نادي شيفيلد يونايتد، تفاعلاً على منصة "إكس" - تويتر سابقًا.

وكان المهاجم النرويجي قد سجّل هدفًا لفريق "السيتيسينز" في الدقيقة 63 من زمن المباراة، عبر كرة رأسية.

وعند احتفال هالاند بهدفه، قفز أحد المشجعين من مدرجات الملعب على ظهر اللاعب، قبل أن يعانقه الأخير ويحتفلان معًا.

ووصل إيرلينغ هالاند للهدف رقم 3 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024/2023، فيما حقق نادي مانشستر سيتي فوزه الثالث على حساب شيفيلد يونايتد بنتيجة 1/2.