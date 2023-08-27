بطريقة "مُذهلة".. ليونيل ميسي يحرز أول أهدافه في الدوري الأمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي، أول أهدافه في الدوري الأمريكي، وذلك في شباك نادي نيويورك ريد بولز، في أعقاب مواجهة الفريقين، على أرض ملعب "ريد بول أرينا"، ليلة الأحد.

وشارك النجم الأرجنتيني في المباراة كلاعب بديل، إذ دخل للمستطيل الأخضر عند الدقيقة 60، لينجح في زيارة الشباك للمرة الأولى في مسابقة "MLS".

وكان ميسي قد أحرز هدف بطريقة مُذهلة في الدقيقة 89، إذ استحوذ على الكرة داخل منطقة الجزاء ونجح في تجاوز بعض لاعبي المنافس، ثم أرسل تمريرة متقنة لزميله، ليعيد الأخير الكرة لليونيل ويضعها في الشباك، ليساهم في فوز نادي إنتر ميامي بنتيجة 0/2.

ووصل اللاعب الفائز بكأس العالم 2022 للمساهمة التهديفية رقم 13 مع النادي الأمريكي، إذ أحرز 10 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، بعد خوض 8 مباريات.