دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد مغردون على منصة "إكس" - تويتر سابقًا - باللاعب موسى التعمري بعد تألقه مع نادي مونبلييه في مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم 2024/2023.

ونجح المهاجم الأردني في هزّ الشباك للمرة الثانية على التوالي، إذ سجّل هدفًا في مواجهة فريقه مع ستاد ريمس، التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 1/3 في الجولة الثالثة.

وجاء هدف التعمري في الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول، بعد أن راوغ لاعبي المنافس ثمّ سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وكان موسى التعمري (26 عامًا)، الذي انضم لنادي مونبلييه في يوليو/ تموز الماضي، قد أحرز ثنائية في مباراة فريقه السابقة أمام نادي ليون.

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