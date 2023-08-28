دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى اللاعب المصري السابق والمحلل الكروي، محمد أبوتريكة، أن مواطنه محمد صلاح ملتزم بعقده مع ليفربول الإنجليزي ولم يُحقق حلمه بالتتويج بالكرة الذهبية، وذلك في إطار تعليقه على أنباء حول عرض نادي اتحاد جدة السعودي لضم اللاعب.

وقال أبوتريكة في الاستوديو التحليلي لمباراة ليفربول ونيوكاسل عبر قناة "Bein Spots": "على المستوى الفردي بالنسبة للنادي هو لا يعوض... وعلى ملاك النادي الأمريكان إغلاق الباب إن كان لا يُعجبهم تصرف الأندية السعودية وصرف السعوديين".

وأضاف المحلل المصري قائلا: "قد تقول إدارة ليفربول إن مبلغ 150 مليون باوند لن يدفعها أحد في المستقبل من أجل التعاقد مع لاعب عمره 32 عاما، لكن المشكلة مشكلة فنية".

وأردف أبوتريكة: "على المستوى الشخصي وهذه ليست معلومة، أعلم أن صلاح ملتزم بعقده ويريد البقاء في ليفربول وربما يُفكر في العرض المالي المغري لكنه لم يحقق حلمه الحقيقي".

وأشار اللاعب المصري السابق إلى أن حلم جناح ليفربول هو تحقيق الكرة الذهبية وأشار إلى أنه "سيبتعد عن تحقيق الكرة الذهبية" في حال انتقاله إلى السعودية.

ورأى أبوتريكة أن وضع ليفربول الحالي لا يساعد صلاح على تحقيق الكرة الذهبية لكن الأمر ممكن في الموسمين القادمين، مشيرا إلى أن الأموال قد تدفع صلاح للتفكير بعرض نادي اتحد جدة.

وتفاعل مغردون مع تصريحات صلاح، ونستعرض فيما يلي أبرز التعليقات: