عناق يورغن كلوب مع محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يُثير تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت لقطة مصورة أظهرت عناق يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، مع لاعب الفريق، النجم المصري محمد صلاح، في أعقاب مباراة "الريدز" ونيوكاسل يونايتد، تفاعلاً على منصة "إكس" - تويتر سابقًا.

وتعانق المدرب الألماني مع لاعبه البالغ من العمر 31 عامًا، بعد صافرة نهاية المباراة والتي انتهت بفوز ليفربول بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح قد صنع الهدف الثاني لزميله داروين نونيز في الدقيقة 90+ من زمن المباراة.

وسبق أن قال كلوب إن صلاح سيستمر في صفوف "الريدز" بالتزامن مع تقارير صحفية ذكرت أن نادي اتحاد جدة السعودي يعمل على الظفر بخدمات النجم المصري خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.