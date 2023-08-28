دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت لقطة طريفة بين لويس سواريز، مهاجم نادي غريميو، ولاعب نادي كروزيرو، خلال مواجهة الفريقين ضمن منافسات الدوري البرازيلي، تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي.

في الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن الشوط الأول، تعرض المهاجم الأوروغوياني للإعاقة من قِبل لاعب نادي كروزيرو، ثمّ طالب سواريز الحكم باحتساب خطأ، وعند مطالبته قام بخلع حذائه.

وانفعل لاعب نادي كروزيرو على لويس سواريز، ورمى حذاء الأخير خارج أرض الملعب، مما تسبب في إشهار البطاقة الصفراء بوجهه.

وكان المهاجم الأوروغوياني (36 عامًا) قد سجّل هدف نادي غريميو الأول، ليساهم في فوز فريقه بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الـ 21.