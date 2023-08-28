بايرن ميونخ يزف نبأ سارًا عن حارسه مانويل نوير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، الاثنين، عودة حارس المرمى مانويل نوير للمشاركة في تدريبات الفريق، بعد غياب دام ما يقرب 8 أشهر ونصف عن المستطيل الأخضر.

وكان الحارس البالغ من العمر 37 عامًا، قد تعرض لكسر في ساقه اليمنى في ديسمبر/ كانون الأول 2022، مما تسبب في ابتعاده عن الملاعب منذ ذلك الحين.

ويستعد نوير للظهور الأول مع فريق "البافاري" هذا الموسم 2024/2023، عندما يواجه بايرن ميونخ نظيره بوروسيا مونشنغلادباخ في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الألماني.

ويعتبر نوير من أبرز الحراس على مر تاريخ فريق "البافاري"، إذ أمضى معه 12 عامًا، حققا خلالها عددًا من الألقاب، أبرزها: الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.