دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم تكليف الإيطالي روبرتو مانشيني بمهام المدير الفني للفريق، على أن يتم توقيع مراسم العقد بين الطرفين وتقديمه كقائد لـ "الأخضر" في مؤتمر صحفي في الرياض، الاثنين.

وكانت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية قد ذكرت أن المدرب البالغ من العمر 58 عاماً سيتولى تدريب المنتخب السعودي حتّى عام 2027.

وقال مانشيني في أعقاب ذلك، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "يُسعدني أن أعلن عن انضمامي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم كمدرب رئيسي للمنتخب الوطني".

وأضاف روبرتو مانشيني: "يُسعدني ويشرفني أن يتم اختياري لهذا الدور المرموق، كدليل على التقدير والاعتراف بجميع الأعمال التي تم إنجازها خلال هذه السنوات".

وتابع بالقول: "أود أن أشكر الرئيس ياسر المسحل (رئيس الاتحاد السعودي)، لقد قبلتُ تبني مثل هذا المشروع الجديد المثير، الذي يرتكز على رؤية وهدف مشترك لتنمية قطاع كرة القدم الوطني وكذلك المواهب الشابة والأجيال القادمة، الذين كانوا دائماً قريبين من قلبي".

وأكمل المدرب الإيطالي: "أعتقد أن هذه المهمة هي أيضاً اعتراف بأهمية كرة القدم الإيطالية، وسأواصل بكل فخر تقديم ثقافتنا الإيطالية إلى العالم".

وسبق وأن استقال مانشيني من منصب تدريب منتخب إيطاليا، وبعد أن أمضى 5 سنوات مع "الآزوري"، ظفر خلالها بلقب "يورو" 2020.

وقاد روبرتو مانشيني منتخب إيطاليا في 61 مباراة دولية، فاز في 39 منها، مقابل الهزيمة في 9 مباريات، بينما حقق التعادل 13 مرة.