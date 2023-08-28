دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، على إمكانية منح المحترف الأجنبي في نادي اتحاد جدة، رومارينيو، الجواز السعودي.

وكان مدرب فريق "النمور"، نونو سانتو، قد أعرب عن أمنيته بمنح لاعبه رومارينيو الجواز السعودي، مما يتيح للاعب فرصة تمثيل منتخب "الأخضر"، ويتم قيده كلاعب محلي في سجل لاعبي نادي اتحاد جدة.

وقال المسحل خلال مؤتمر صحفي لتقديم روبرتو مانشيني كمدرب جديد للمنتخب السعودي، الاثنين: "بالنسبة للاعب رومارينيو يعتبر نجم بارز، وأعتقد أنه أمضى 5 سنوات في المملكة العربية السعودية، لكن ملف التجنيس مرتبط بجهات ذات اختصاص غير الاختصاص الرياضي".

وتابع بالقول: "لا يوجد أي أمر في هذا الجانب حاليًا، ولكن متى ما رأينا من ناحية فنية بالتشاور مع الجهاز الفني ومتى ما سمحت اللوائح والأنظمة لكل حادث حديث، ولكن إلى الآن لا يوجد شيء".

ويبلغ رومارينيو من العمر 32 عامًا، وينشط في خط المقدمة مع فريق "النمور" الذي انضم إليه عام 2018، قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي.