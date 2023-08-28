دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رد الاتحاد السعودي لكرة القدم على مزاعم صحفية حول توصله إلى اتفاق مع نظيره الأوروبي، يقضي بمشاركة الأندية السعودية في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال المواسم المقبلة.

وجاءت هذه المزاعم بعد أن نجحت أندية دوري "روشن" في التعاقد مع أبرز اللاعبين حول العالم في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف رئيس مجلس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل، حقيقة ذلك، إذ قال لوسائل إعلامية سعودية، عقب المؤتمر التقديمي لروبرتو مانشيني كمدرب جديد للمنتخب السعودي، الاثنين: "هذا الأمر مجرد تكهنات إعلامية".

وأضاف المسحل: "لا شك أننا نحن اليوم كدوري وأندية سعودية نضم لاعبين عالميين كثر، أي شيء في مصلحة الكرة السعودية والأندية السعودية سنعمل عليه، لكن إلى الآن لا يوجد أي شيء رسمي عن اتفاق يقضي بمشاركة الأندية في دوري أبطال أوروبا".