دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغردون على منصة "إكس" - تويتر سابقًا - مع احتفال كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، بهدفه في شباك نادي الشباب، خلال مواجهة الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأظهرت لقطات مصورة فرحة عارمة عند النجم البرتغالي بهدفه الثاني في مرمى فريق "الليوث" عند الدقيقة 38 من زمن المباراة، إذ رقص فرحًا بذلك، وسط تشجيع الجماهير في مدرجات ملعب "الأول بارك".

ووصل رونالدو للمساهمة التهديفية رقم 7 في دوري "روشن" هذا الموسم 2024/2023، إذ أحرز 5 أهداف وصنع اثنين.

وتشير النتيجة إلى تقدم فريق "العالمي" على ضيفه الشباب بثلاثية نظيفة مع نهاية الشوط الأول.