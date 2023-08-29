دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن قائمة الفريق لمعسكر سبتمبر/ أيلول المقبل بين يومي 4 و12، يتخللهما مباراتين أمام إثيوبيا وتونس.

وضمّت قائمة منتخب الفراعنة 26 لاعبًا، منهم نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، وبعض من لاعبي النادي الأهلي، الذي سبق أن طلب من الاتحاد المصري إعفاء لاعبيه الدوليين من المعسكر، إذ يستعد "المارد الأحمر" لمباراة كأس السوبر الإفريقي.

وسيواجه منتخب مصر منافسه الإثيوبي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار، ونظيره التونسي في مباراة ودّية.

وجاءت القائمة على الشكل الآتي:

الحرّاس: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حماده، محمد رضا بوبو، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، مصطفي محمد، محمد شريف، أسامة فيصل.