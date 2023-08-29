دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطة مهارية لنغولو كانتي، لاعب نادي اتحاد جدة، خلال مواجهة فريقه لنادي الوحدة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأظهرت عدسة الكاميرا تمرير متوسط الميدان الفرنسي الكرة بين قدمي لاعب نادي الوحدة، وهي حركة مهارية يطلق عليها جمهور لعبة كرة القدم تسمية "كوبري".

وكان كانتي قد صنع الهدف الأول لزميله رومارينيو، الذي وضع الكرة في الشباك عند الدقيقة 63، ليساهمان في فوز فريق "النمور" بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من دوري "روشن" السعودي.

وتصدر رفاق نغولو كانتي سلم ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة، بعد فوزهم بأربع مباريات متتالية.