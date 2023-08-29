دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورًا له من يوم إجازته في لندن، ونالت تفاعلاً لكونها جاءت بعد فوز "الريدز" على نادي نيوكاسل يونايتد، بهدفين لواحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك النجم المصري متابعيه على منصة "إكس" - تويتر سابقًا، صورًا أظهرته كسائح في لندن.

وعلّق مغرّدون على تغريدة صلاح، وبعضهم من طالبه بالانتقال لنادي اتحاد جدة السعودي، إذ زعمت تقارير صحفية أن حامل لقب دوري "روشن" يعمل على التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحد المغرّدين: "جدة أحلا"، وأضاف آخر: "شكله اخر يوم وتوقع للاتحاد".

وكتب مغرد: "تعال الاتحاد والله تعبنا"، وغرّد آخر: "اها يمكن مو اجازه يمكن يصور اعلان الصفقه لازم نفكر خارج الصندوق".