دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون بشكل واسع مع رد فعل رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، أنمار الحائلي، عند سؤاله عن التعاقد مع محمد صلاح، من جانب أحد المشجعين بعد مباراة الفريق أمام الوحدة، الاثنين.

وظهر الحائلي في مقطع فيديو صوره أحد المشجعين بعد المباراة وهو يكتفي بالصمت، عند سؤاله عن النجم المصري محمد صلاح.

واعتبر بعض المغردين أن صمت الحائلي عند سؤاله عن نجم نادي ليفربول، يُعتبر بمثابة تلميح لوجود مفاوضات حول إمكانية انتقال اللاعب لصفوف الفريق.

وكان مدرب ليفربول، يورغن كلوب قد أكد في مؤتمر صحفي سابق، أن صلاح ليس للبيع وأن النادي سيرفض بيع اللاعب في حال وجود عرض من اتحاد جدة.

يذكر أن الصحفي المختص بسوق الانتقالات فابريزيو رومانو قال إن النادي السعودي مهتم بالتعاقد مع اللاعب المصري.

وفيما يلي أبرز التغريدات حول رد فعل رئيس اتحاد جدة: