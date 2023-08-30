دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغرّدون على منصة "إكس" - تويتر سابقًا - فيديو لحديث خاليدو كوليبالي، لاعب نادي الهلال السعودي، باللغة العربية خلال استعدادات الفريق للمباريات المقبلة.

وأظهر الفيديو ارتداء المدافع السنغالي لقميص تدريبات "الأزرق الهلالي"، قائلا خلاله: "السلام عليكم..كيف الحال؟..الحمد لله؟..طيبين؟"

وكان كوليبالي قد انضم لنادي الهلال هذا الصيف، بعقدٍ ممتد لثلاثة مواسم حتّى نهاية موسم 2026/2025.

وشارك كوليبالي في مواجهة فريقه الهلال لنظيره الاتفاق، التي انتهت بفوز الأول بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري السعودي للمحترفين.