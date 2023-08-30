دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ اللاعب الفرنسي آلان سان ماكسيمان، لاعب نادي أهلي جدة السعودي، على مغرد قد انتقد انتقال الجناح الفرنسي إلى صفوف الفريق الصاعد مؤخراً لدوري "روشن"، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق لماكسيمان (26 عاماً) وأن وقع على عقدٍ مع نادي أهلي جدة ممتد لـ 3 سنوات وحتّى عام 2026، قادماً من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وكتب أحد الأشخاص عبر إحدى التغريدات للاعب في حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "نادي صغير ضيعت نفسك فيه"، ليرد عليه آلان سان ماكسيمان: "قلها مرة أخرى دون أن تبكي".

وكان ماكسيمان ورفاقه قد تغلّبوا على نادي الطائي بهدفين نظيفين، أحدهما بصناعة الجناح الفرنسي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.