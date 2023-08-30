مصر.. تداول فيديو ملابس لاعبة الجمباز حبيبة مرزوق خلال عرض وسط تفاعل

رياضة
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مصر.. تداول فيديو ملابس لاعبة الجمباز حبيبة مرزوق خلال عرض وسط تفاعل
صورة أرشيفية للمصرية حبيبة مرزوق خلال عرض بأولمبياد توكيو 2020 (عقدت العام 2021)Credit: LIONEL BONAVENTURE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للعرض الذي قدمته لاعبة الجمباز المصرية، حبيبة مرزوق، والملابس التي اختارتها خلال عرض مستوحى من الحضارة المصرية القديمة.

عرض لاعبة الجمباز المصرية جاء خلال الحفل الختامي ببطولة العالم للجمباز في مدريد بإسبانيا.

ويشار على أن حبيبة مرزوق المصنفة الأولى إفريقيًا قد فازت بلقب بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعي، والتي أقيمت بموريشيوس في مايو/ أيار 2023، بعدما حصدت الميدالية الذهبية في منافسات الفردي العام ومنافسات الفرق، وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام.

ويذكر أن مرزوق نالت الميدالية الفضية في منافسات أداة الكرة، كما حصدت الميداليتين البرونزيتين في منافسات أداة الطوق والصولجان في بطولة كرواتيا الدولية العام 2019 وفقا للأهرام.

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