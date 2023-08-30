دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين عن اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال أغسطس/ آب الجاري.

ورُشِح لجائزة اللاعب الأفضل: كريستيانو رونالدو (لاعب النصر) ورياض محرز (لاعب الأهلي) ومالكوم (لاعب الهلال) وكورنادو (لاعب الاتحاد).

وسيكون لتصويت الجماهير دور في اختيار النجم الأبرز في المسابقة لهذا الشهر.

وكان رونالدو قد سجّل 5 أهداف وصنع اثنين، فيما أحرز محرز هدفين وصنع مثلهما، فيما هزّ مالكوم الشباك 4 مرات وقدّم تمريرة حاسمة واحدة، ووقع كورنادو على 3 أهداف وصنع اثنين.

فيما تمّ ترشيح لجائزة المدرب الأفضل كلّ من نونو سانتو (مدرب الاتحاد) وجورجي جيسوس (مدرب الهلال) وماتياس يايسله (مدرب الأهلي) وبريكليس تشاموسكا (مدرب التعاون).



ورُشِح لجائزة الحارس الأفضل ميندي (حارس الأهلي) ومايلسون (حارس التعاون) وغروهي (حارس الاتحاد).

فيما تمّ ترشيح لجائزة أفضل لاعب واعد كلّ من عبد الملك العييري (لاعب التعاون) وأحمد باحسين (لاعب التعاون) ومعاذ فقيهي (لاعب التعاون) وإسلام هوساوي (لاعب الوحدة).