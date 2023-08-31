السعودية.. "رقم مهول" لعدد مشاهدات تدوينة نادي الأهلي يثير تساؤلات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تدوينة للنادي الأهلي السعودي تساؤلات بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تجاوزها المليار مشاهدة خلال نحو 4 أيام من نشرها.

التدوينة نشرها النادي الأهلي على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) في الـ26 من أغسطس/ اب الجاري قالت فيها: " جوهرة اسبانيا، سيقف يردد النشيد"، معلنا ضم اللاعب غابري فيغا إلى صفوف الفريق، بعقدٍ ممتد لثلاثة مواسم حتّى نهاية موسم 2026/2025، قادمًا من نادي سيلتا فيغو الإسباني.

وكان متوسط الميدان الإسباني قد نشأ بصفوف نادي سيلتا فيغو، ولعب 56 مباراة مع الفريق الأول، سجّل خلالها 11 هدفًا وقدّم 4 تمريرات حاسمة.

وتعد هذه الصفقة الثامنة لنادي أهلي جدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، إذ سبق وتعاقد مع إدوارد ميندي وميريح ديميرال وروجير إيبانيز وفرانك كيسييه وروبرتو فيرمينو ورياض محرز وآلان سان ماكسيمان.