إيران توقف لاعب رفع أثقال عن المنافسة بسبب مصافحة نظيره الإسرائيلي والتقاط صورة معه

رياضة
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إيران توقف لاعب رفع أثقال بسبب مصافحة نظيره الإسرائيلي والتقط صورة معه
Credit: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الأربعاء أن لاعب رفع أثقال إيراني محترف عوقب بالإيقاف مدى الحياة عن المنافسة بعد مصافحة رياضي إسرائيلي خلال مسابقة دولية.

وتم تصوير بطل رفع الأثقال مصطفى رجائي، 36 عامًا، وهو يصافح ويلتقط صورة مع الإسرائيلي ماكسيم سفيرسكي في بطولة العالم لرفع الأثقال للأساتذة في بولندا هذا الأسبوع، وفقًا لمقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية.

وتم إيقاف رجائي، الذي فاز بالميدالية الفضية في المسابقة، مدى الحياة عن ممارسة جميع الألعاب الرياضية بسبب تصرف وصفه رئيس الاتحاد الإيراني لرفع الأثقال بأنه "غير مقبول ولا يُغتفر".

ولا تعترف إيران بإسرائيل كدولة وتصدر بانتظام بيانات معادية، في حين منعت الحكومة الرياضيين الإيرانيين منذ فترة طويلة من التنافس ضد الإسرائيليين.

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