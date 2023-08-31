دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب الأمير السعودي ورئيس نادي الهلال سابقا، عبدالرحمن بن مساعد آل سعود، عن استغرابه ممن يقول إن البرتغالي كريستيانو رونالدو، هو من فتح الباب لانتقال اللاعبين البارزين في أوروبا إلى أندية المملكة، مشيرا إلى أن "الدولة" هي من تقف وراء ذلك.

وقال بن مساعد عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أستغرب ممن يقول أن قدوم رونالدو هو من فتح الباب لقدوم الأسماء الكبيرة للدوري السعودي هذا الموسم".

وأدرف الأمير السعودي قائلا: "من فتح الباب هو من جلب رونالدو في المقام الأول وجلب باقي الأسماء الكبيرة هذا الموسم".

وختم بن مساعد بالقول: "الله يعز الدولة هي من جلبت رونالدو وغيره ضمن رؤية مدروسة بعناية".

وكان رونالدو نفسه قال إن وجوده في السعودية ساهم بشكل كبير بقدوم اللاعبين البارزين من أوروبا مثل بنزيما وكانتي وغيرهما.

يذكر أن اللاعب البرتغالي انضم إلى نادي النصر مطلع عام 2023 قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي بصفقة انتقال حر.