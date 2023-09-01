دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون مع هدف "مذهل" للنجم الفرنسي لنادي اتحاد جدة السعودي، كريم بنزيما، الجمعة، في مرمى الهلال في دوري روشن للمحترفين.

وسجل بنزيما هدفا بـ"الكعب" في مرمى الحارس المغربي الدولي ياسين بونو، في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

وتقدم الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على الهلال بعد أن افتتح البرازيلي رومارينيو أهداف المواجهة وتعادل المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش للهلال قبل أن يُسجل المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الثالث.

وتداول مغردون صورة نشرها اللاعب البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور وهو يتابع المباراة إذ يظهر على الشاشة في الصورة هدف بنزيما.

فيما يلي أبرز التغريدات: