دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مساء الخميس، إن أسعد لحظات حياته هي عندما يرى شبابا سعوديا متفوقين في دراستهم ولديهم موهبة، متحدثا عن أخ وشقيقه من هؤلاء الشباب الذي سيكون لديهما شأن في الملاكمة، مما أثار تفاعلا.

وأكد تركي آل الشيخ في منشور عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أسعد لحظات حياتي عندما أجد شبابا سعوديا متفوقا في دراسته ولديه موهبة".

وأضاف: "بتواصل عن طريق الصدفة من أب حريص على أبنائه تشرفت بلقائهم منذ قليل ... إحساسي لا يخيب محمد العقل احفظوا هذا الاسم جيداً سيكون له شأن في عالم الملاكمة وسيفرحني بإذن الله بحزام بطل من أبطال العالم في يوم ما...".

وأردف قائلا: "وأيضاً أخوه الصغير أحمد موهبة تستحق الاهتمام وعاشت بلادي".

ونشر رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية صورا له مع محمد العقل وأخيه في بادرة على دعم موهبتهما.

وفي مقطع فيديو أرفقه بمنشوره قال آل الشيخ إنه "التقى شابين سعوديين يعيشان في أدنبرة بإسكتلندا مع والدهما منذ 12 عاما"، حيث فاز الابن الأكبر في 4 نزالات في حين خاض أخوه الأصغر 5 نزالات فاز فيها بأربعة.

وأضاف آل الشيخ: "شوفت فيديو لمحمد قبل كام يوم أرسله لي والده بالصدفة.. وحسيت إنه يمكن أن يصير بطلا في الملاكمة وقررنا أن نتبنى محمد، ونحضر له مدربا على مستوى عالمي يعيش معه في أدنبرة"، كما نصح تركي آل الشيخ محمد بالتركيز أيضا في دراسته مع ممارسة الملاكمة وجني الأموال.

وأضاف: "عندي إحساس إن اللي من القصيم من القلب بيطلع بطلا ويأخذ حزاما".

وقال رئيس هيئة الترفيه مخاطبا محمد "سيحضر السير الذاتية لمدربين لمحمد، تختار منهم واحدا ولو أعطانا المدرب الذي سيقيم معك، بعد فترة إنك جاهز للنزالات التي تُقام في موسم الرياض، يمكن أن يلعب في دوري المحترفين بالسعودية".

وأثار تبني تركي آل الشيخ لمحمد وأخيه ردود فعل وتفاعلا واسعا، وكانت هذه أبرز التعليقات: