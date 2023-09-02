دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع تألق ألكساندر ميتروفيتش، لاعب نادي الهلال، في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2024/2023.

وكان المهاجم الصربي قد قاد فريقه "الأزرق الهلالي" للفوز على منافسه اتحاد جدة، بأربعة أهداف لثلاثة، في قمة مباريات الجولة الخامسة من دوري "روشن"، إذ سجّل ثلاثية.

ونجح ميتروفيتش في تسجيل أول هاتريك له بقميص النادي السعودي، وذلك في مرمى "النمور" عند الدقائق 20 و60 و65 من زمن المباراة التي أقيمت على أرض استاد الأمير عبد الله الفيصل، السبت.

ويعد ألكساندر ميتروفيتش، الذي انضم لنادي الهلال في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، 4 لاعب يهز الشباك 3 مرات خلال مباراة واحدة في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، بعد كلّ من روبرتو فيرمينو ومالكوم وكريستيانو رونالدو.

إليكم أبرز التعليقات على أداء المهاجم الصربي: