دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة نادي الهلال ومنافسه اتحاد جدة، التي أقيمت على أرض استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مشادة بين اللاعب علي البليهي ونظيره عبد الرزاق حمد الله.

فعند الدقيقة 44 من زمن المباراة، أعاق مهاجم "النمور" مدافع "الأزرق الهلالي"، ثمّ توجّه حمد الله نحو البليهي، وحينها ظهر أن الأخير قام بضرب اللاعب المغربي على وجهه ليسقط أرضاً.

وتدخل لاعبو الفريقين في أعقاب ذلك، قبل أن ينجح طاقم حكام المباراة في حلّ الخلاف القائم في المستطيل الأخضر.

وتغلّب علي البليهي ورفاقه على زملاء عبد الرزاق حمد الله بأربعة أهداف لثلاثة، في الجولة الخامسة من دوري "روشن" لموسم 2024/2023.