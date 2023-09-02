علي البليهي يثير تفاعلا بإهداء قميصه لمشجعة سعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- أثار لاعب نادي الهلال السعودي، علي البليهي، الجمعة، تفاعلا واسعا لقيامه بإهداء قميصه لإحدى المشجعات السيدات من مدرجات نادي اتحاد جدة.

وتداول نشطاء ومغردون مقطع فيديو للبليهي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، وهو يحمل قميصه في يده ويشير للمشجعة ليهديها قميصه بنفسه.

وجاء ذلك بعد انتهاء مباراة الهلال السعودي مع منافسه اتحاد جدة على أرض استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وظهر البليهي في المقطع وهو ينادي على المشجعة ويقول: "الحرمة الحرمة"، وانتظرها حتى جاءت وأهداها القميص.

وتفاعل مغردون مع تصرف علي البليهي، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

ونجح "الأزرق الهلالي" في العودة بنقاط المباراة الثلاث إثر تغلبه على "النمور"، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في الجولة الخامسة من دوري "روشن" لموسم 2024/2023.