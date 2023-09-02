دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساهم اللاعب إيرلينغ هالاند في تسجيل 4 أهداف، ليقود فريقه مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز على نظيره فولهام بنتيجة 1/5، في مواجهة أقيمت على أرض استاد الاتحاد، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ونجح المهاجم النرويجي في إحراز 3 أهداف خلال الدقائق 58 و70 و90+، كما قدّم تمريرة حاسمة لزميله جوليان ألفاريز الذي وضع الكرة في الشباك.

ورفع هالاند رصيده التهديفي إلى الهدف رقم 6 في صدارة ترتيب هدّافي المسابقة هذا الموسم 2024/2023.

ووصل هالاند للمساهمة التهديفية رقم 51 في البريميرليغ، إذ سجّل 42 هدفًا وصنع 9 آخرين، بعد خوضه 39 مباراة، ليصبح أسرع لاعب في المسابقة يصل إلى هذا العدد، متجاوزاً اللاعب السابق أندرو كول الذي ساهم في 50 هدفًا خلال 43 مباراة، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.