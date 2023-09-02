دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي برشلونة الإسباني توصله إلى اتفاقٍ مع نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، يقضي بانتقال البرتغالي جواو كانسيلو إلى صفوف الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة حتّى يونيو/ حزيران 2024.

كما كشف نادي برشلونة عن توصله لاتفاقٍ مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، لضم البرتغالي جواو فيليكس حتّى صيف العام المقبل.

ونجح الفريق الكتالوني بالظفر بخدمات ثنائي منتخب البرتغال في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

ويبلغ كانسيلو من العمر 29 عاماً، وينشط في مركز الظهير، فيما لدى فيليكس 23 عاماً ويلعب في خط المقدمة.

وكان جواو كانسيلو معاراً لنادي بايرن ميونخ الألماني في الموسم الماضي، ولعب معه 21 مباراة، سجّل خلالها هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة.

فيما مثّل جواو فيليكس نادي تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة في الموسم الفائت، وشارك معه في 20 مباراة، أحرز خلالها 4 أهداف.