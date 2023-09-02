إشادات بالمصري مصطفى محمد بعد تألقه في الدوري الفرنسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) بالمصري مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت، بعد تألقه في الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري 2024/2023.

وكان مهاجم "الفراعنة" قد سجل هدف فريقه الوحيد، في مواجهة نادي نانت ونظيره أولمبيك مارسيليا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وجاء هدف مصطفى محمد عند الدقيقة 39 من زمن المباراة، إذ استحوذ على الكرة داخل منطقة الجزاء ثمّ قام بالدوران وسددها بطريقة جميلة للغاية لتسكن الشباك.

بهذا الهدف، اعتلى المهاجم المصري (25 عاماً) صدارة ترتيب هدّافي الدوري الفرنسي برصيد 4 أهداف وبالتساوي مع اللاعب وسام بن يدر.